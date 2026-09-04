Siccità, allarme acqua in Valconca: "A rischio la fornitura di Romagna Acque"

La lunga estate siccitosa presenta il conto alla Valconca. Dopo mesi caratterizzati da precipitazioni quasi assenti, l’abbassamento dei livelli del fiume Conca rischia di creare nelle prossime settimane serie difficoltà per l’approvvigionamento idrico di diversi comuni dell’entroterra riminese.

A lanciare l’allarme è il sindaco di Gemmano Riziero Santi, che avverte della possibilità di "forti criticità nella fornitura della risorsa idrica". Il dato da tenere sotto osservazione è quello del dreno sul fiume Conca, dal quale dipende una parte dell’approvvigionamento del territorio. Attualmente il livello è a 6,34 metri e, secondo quanto riferito dal primo cittadino, sta diminuendo a un ritmo di circa 10 centimetri alla settimana. La soglia critica è fissata a 6 metri. Se il dreno dovesse raggiungere quel livello, spiega Santi, Romagna Acque potrebbe sospendere nelle prossime settimane la fornitura, rendendo necessarie ulteriori misure per garantire l’approvvigionamento della popolazione.

Il sindaco ha annunciato per oggi, venerdì 4 settembre, l’emanazione di un’ordinanza per limitare il prelievo di acqua potabile dalla rete per gli usi extradomestici. L’obiettivo è ridurre i consumi non indispensabili e preservare il più possibile la risorsa disponibile. "Chiedo la massima collaborazione ed invito da subito la cittadinanza ad un uso razionale e corretto della risorsa idrica, al fine di evitare inutili sprechi", è l’appello rivolto ai cittadini.

Oltre a Gemmano, i comuni che ben presto si potrebbero trovare in difficoltà sono quelli di Morciano di Romagna, San Clemente, Montefiore Conca, Montescudo-Monte Colombo.







