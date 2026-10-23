Siccità, nuova ordinanza: vietato bruciare sterpaglie fino al 15 novembre

Stop all'abbruciamento di sterpaglie e residui vegetali su tutto il territorio sammarinese fino al 15 novembre. Lo stabilisce un'ordinanza emanata oggi dal Servizio di Protezione Civile e dalla Sezione Antincendio della Polizia Civile. Il provvedimento, firmato dal Direttore della Protezione civile Pietro Falcioni e dal Comandante della Polizia Civile Werter Selva, dispone il divieto assoluto di combustione in loco dei residui vegetali, agricoli e forestali derivanti da sfalci, potature e ripuliture.

Alla base della decisione il perdurare dell'emergenza idrica e la mancanza di precipitazioni, condizioni che aumentano il rischio di incendi boschivi. A dimostrarlo le fiamme divampate a Santa Mustiola, dove un anziano, intento a bruciare sterpaglie in strada Ca' Toro, ha perso il controllo del fuoco, provocando il propagarsi delle fiamme alla vegetazione circostante. L'intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso dopo circa tre ore, senza feriti.

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 500 a 1.500 euro, fatte salve eventuali responsabilità penali. Protezione Civile e Polizia Civile invitano inoltre i cittadini a segnalare tempestivamente la presenza di fumi, focolai o incendi chiamando il 115 oppure lo 0549 888888.







