SAN MARINO Sicurezza e cooperazione: visita ufficiale del Comandante Generale dei Carabinieri Salvatore Luongo Nel confronto ripercorsa proprio la collaborazione e l'operatività ulteriormente rafforzata anche alla luce delle sfide emergenti. Conferita al Comandante l'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata.

Giornata all'insegna della sicurezza e dei legami tra forze dell'ordine. Ricevuto a Palazzo Begni, dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, il Comandate Generale dei Carabinieri Salvatore Luongo. Appuntamento per consolidare i rapporti con la Gendarmeria di San Marino, un legame che unisce i due corpi militari da oltre 100 anni. Nel confronto ripercorsa proprio la collaborazione e l'operatività ulteriormente rafforzata anche alla luce delle sfide emergenti. Richiamata poi l’intesa tecnica di cooperazione sottoscritta nel 2020. A fine incontro conferita al Comandante Generale Salvatore Luongo l'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata, nel grado di Cavaliere di Gran Croce.

"Le nostre forze dell'ordine, soprattutto grazie alla collaborazione con quelle italiane - afferma Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri - negli anni sono cresciute, si sono professionalizzate tantissimo. Oggi, come ho detto nel mio intervento, nessuno Stato può assicurare la sua sicurezza interna e la gestione dell'ordine pubblico senza una dimensione internazionale, cioè senza una rete di rapporti e relazioni anche con autorità estere".

A Palazzo Pubblico poi l'udienza alla presenza dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi. “I Carabinieri – ricorda il Comandate della Gendarmeria Maurizio Faraone – hanno sempre assistito il nostro corpo fornendoci risorse umane, formazione e cooperazione”. “L'onorificenza che oggi mi è stata conferita – sottolinea Salvatore Luongo – va a tutte le donne e gli uomini dell'Arma”. “Il Corpo dei Carabinieri – affermano i Capi di Stato – si contraddistingue sul territorio nazionale italiano, ma anche al di fuori dei confini nazionali, per le tante operazioni e missioni in cui è impegnato; e per la professionalità, le competenze e lo spirito di abnegazione”.

Incontro ufficiale concluso con la visita alla sede della Gendarmeria, la presentazione della sua struttura organica e il saluto al Comandante Generale Luogno con il picchetto d'onore.

Nel servizio le interviste a Luca Beccari (Segretario di Stato per gli Affari Esteri), Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo (Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri) e il Generale Maurizio Faraone (Comandante Corpo della Gendarmeria)

