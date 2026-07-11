Sicurezza e disagio giovanile, la Giunta di Città chiede interventi immediati L’amministrazione locale esprime solidarietà alle persone coinvolte e forte preoccupazione per quanto accaduto, sottolineando la necessità di evitare letture semplicistiche

Sicurezza e disagio giovanile, la Giunta di Città chiede interventi immediati.

La colluttazione avvenuta nei giorni scorsi in via Giacomini riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla convivenza nel centro storico. Dopo l’episodio, che ha coinvolto un uomo di 46 anni e un gruppo di giovanissimi, la Giunta di Castello della Città di San Marino interviene con una nota chiedendo risposte rapide e coordinate da parte delle istituzioni.

L’amministrazione locale esprime solidarietà alle persone coinvolte e forte preoccupazione per quanto accaduto, sottolineando la necessità di evitare letture semplicistiche. Il tema, evidenzia la Giunta, non riguarda soltanto l’ordine pubblico, ma "investe anche il disagio giovanile, la prevenzione e la qualità della convivenza negli spazi comuni". Da qui la richiesta di rafforzare la presenza e il coordinamento delle forze dell’ordine nelle aree considerate più sensibili, soprattutto nelle ore serali, affiancando ai controlli un’azione educativa e sociale.

La Giunta sollecita il coinvolgimento di Governo, scuola, famiglie, servizi competenti e associazioni, con l’obiettivo di individuare strumenti concreti per intercettare le situazioni di difficoltà prima che degenerino. "Già nel 2020 situazioni analoghe avevano interessato Borgo Maggiore e furono contenute grazie a un intervento rapido delle forze dell’ordine: è la dimostrazione che prevenire è fondamentale. Anche la crescente diffusione di episodi di violenza urbana nella vicina Riviera Romagnola impone di non abbassare la guardia. San Marino ha sempre fatto della sicurezza, del rispetto e della convivenza civile uno dei suoi punti di forza e questo patrimonio deve essere difeso".

"Difendere la sicurezza significa difendere la qualità della vita della nostra comunità - concludono - Su questo tema non possono esserci esitazioni né compromessi".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: