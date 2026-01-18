IL DIBATTITO Sicurezza e giovani, Lonfernini ipotizza restrizioni per i negozi del centro storico di San Marino Dopo l'accoltellamento mortale in una scuola superiore a La Spezia, Lonfernini richiama alla responsabilità educativa e apre alla possibilità di un intervento urgente per vietare oggetti pericolosi spacciati per giocattoli in vista delle gite scolastiche

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, interviene con fermezza dopo la tragedia avvenuta a La Spezia, dove uno studente diciottenne è stato accoltellato a morte all’interno di una scuola superiore da un compagno. "Se quest’anno - scrive la Segreteria sui social - all’avvio delle numerose gite scolastiche verso il nostro Paese, dovessi vedere in vendita quegli oggetti che alcuni negozianti spacciano per giocattoli, ma che in realtà sono a tutti gli effetti strumenti contundenti e molto pericolosi, giuro che chiederò al Congresso di Stato di avviare una procedura urgente per vietarne la vendita in tutto il centro storico. L’esempio - ha aggiunto Lonfernini - deve passare anche da queste scelte: educare i ragazzi, i nostri e quelli che ci visitano, ad avere tra le mani solo strumenti di socialità e di pace, e non armi".

