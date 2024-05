Sicurezza e salute sul lavoro: la Csu organizza un confronto su formazione, informazione e normative

Gli infortuni sul lavoro sono in diminuzione rispetto all'anno precedente- secondo i dati Iss - a San Marino, con 367 denunce. Parrebbe confermarsi una progressiva presa di coscienza dell'importanza della prevenzione, non a caso al centro della giornata formativa rivolta a tutti i rappresentanti e delegati sindacali di CSdL e CDLS.

Formazione, informazione, normative da aggiornare, il ruolo possibile dell'intelligenza artificiale sullo sfondo di dati che rendono la reale portata del fenomeno, dando una prospettiva nuova ad un confronto apparentemente tecnico, nel quale trova spazio la comparazione tra la normativa italiana e quella sammarinese.

Voluta e presentata dai Segretari Generali di CSdL e CDLS, Enzo Merlini e Milena Frulli, la giornata di formazione ruota sulla strategicità di una figura che dovrebbe essere presente in ogni azienda. Perché è vero che il rischio zero non esiste, ma la prevenzione può evitare tragedie sempre più frequenti, ed una narrazione corretta che scansi l'ipocrisia dell'etichetta “morti bianche”

Nel servizio Luciano Angelini docente diritto Lavoro Unibo

