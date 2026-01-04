Sicurezza informatica e formazione nel videogioco Cyber Nemesis

Focus sulla sicurezza informatica e sulla formazione: ci pensa un videogioco. Si chiama Cyber Nemesis, progetto sostenuto dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), attraverso il programma CIN – Cyber Innovation Network. Alessandro Curioni, esperto in cyber security, è tra gli ideatori.



"Il tema della formazione a livello cyber è diventato un tema di strettissima attualità - spiega Curioni - nel senso che ormai con l'entrata in vigore delle ultime normative europee, che sono ormai state recepite in tutto il continente, a partire dal Regolamento DORA, che riguarda la resilienza cyber del mondo finanziario e, dall'altro lato, la Direttiva NIS 2, che parla invece di un livello adeguato di sicurezza di tutti quelle che sono le infrastrutture critiche e gli operatori importanti. Tanto per dare un numero: in Italia parliamo di qualcosa come 30.000 aziende che sono finite direttamente all'interno del perimetro; ecco che l'insieme di queste normative ha messo al centro la formazione. Perché? Perché è stata resa di fatto obbligatoria. Ora, la formazione in ambito cyber ha un problema: che tipicamente è sempre molto poco divertente, perché è fatta fondamentalmente di 'non puoi fare questo, non devi fare quest'altro, devi comportarti in questo modo' e quindi c'è un problema grosso di engagement delle persone.

Per questo abbiamo, mi sono inventato, una proposta formativa che esce un po' dai canoni. Questa proposta si chiama Cyber Nemesis, è di fatto e a tutti gli effetti un videogioco cosiddetto in open world, quindi ci muoviamo all'interno di una realtà virtuale, in questa realtà virtuale viviamo una serie di episodi, una storia in cui fondamentalmente l'utente interpreta il ruolo di un agente sotto copertura, che deve salvare diverse aziende e organizzazioni. Come le salva? Evitando che gli utenti siano vittime di email di phishing, di telefonate truffaldine, di messaggi falsi, di falsi QR code, imparando parallelamente come si riesce a costruire una password robusta, come si può utilizzare correttamente l'autenticazione a due fattori. Il punto per noi fondamentale è proprio quello di fare in modo che l'utente si diverta, perché, in qualche modo, il divertimento tende a fissare il ricordo. La speranza è quella che questo serva a spostare quella drammatica percentuale, che ancora oggi ci dice che, nell'80% dei casi, il problema non è tecnologico, ma si trova tra la tastiera e la seggiola".







