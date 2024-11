SAN MARINO Sicurezza informatica: RF chiede chiarimenti Il tema della sicurezza nazionale, scrive RF, è al centro dell'agenda del governo Meloni; a San Marino cosa succede? Il tema dello scambio di informazioni, scrive il partito, è sempre stato al centro del rapporto italo-sammarinese in molti periodi.

Sicurezza informatica: RF chiede chiarimenti.

Sicurezza informatica, a che punto siamo? Lo chiede Repubblica Futura guardando alla cronaca italiana delle ultime settimane. Il tema della sicurezza nazionale, scrive RF, è al centro dell'agenda del governo Meloni; a San Marino cosa succede? Il tema dello scambio di informazioni, scrive il partito, è sempre stato al centro del rapporto italo-sammarinese in molti periodi. Ora si evince, da quanto si apprende dalla stampa, che le banche dati italiane sono un colabrodo in cui tutti accedono a pagamento per i fini più vari.

Qualcuno si ricorda di storie accadute a San Marino relative a vicende misteriose con fascicoli penali e mezzo governo interrogato da un magistrato? Oppure di società di sicurezza israeliane che volevano vendere servizi di intelligence al governo fino al punto di fare arrivare sottili minacce all’esecutivo? Repubblica Futura chiede all’esecutivo di attivarsi per chiarire se vi siano cittadini o aziende sammarinesi coinvolte e se la sicurezza nazionale è garantita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: