Sicurezza: nuovi reclutamenti nelle forze dell'ordine sammarinesi

Esigenze di sicurezza sul territorio sempre più impellenti, così come la carenze di organico e le defezioni dovute a molteplici fattori - dai pensionamenti ai trasferimenti - a cui dare pronta risposta per tutti e tre i Corpi di polizia, considerando anche quanto disposto dalla Riforma dell'ordinamento penitenziario.

Il Governo – a seguito dei riferimenti dei Segretari di Stato agli Esteri e agli Interni - dà, dunque, il via libera al reclutamento e all'assunzione di 10 gendarmi, 2 militari della Guardia di Rocca e 2 agenti della Polizia Civile, facendo ricorso alla graduatoria finale già formata all'esito dell'ultimo bando di concorso pubblico del 2023.

"Da sottolineare due piani, - afferma il Segretario di Stato agli Interni -: un'intenzione del Governo di sostenere le forze di polizia nell'alimentare il loro fabbisogno, in maniera tale che la sensibilità e il lavoro sulla sicurezza possa crescere e rispondere ai bisogni dei tempi. Da un'altra parte ci troviamo di fronte anche a un turnover. Ci sono pensionamenti, c'è bisogno di arruolare e formare gli agenti per tempo per far sì che poi, quando si matura il turnover, ci siano i passaggi di consegne, ci siano gli avanzamenti di carriera, di persone pronte e preparate a dare quelle risposte di cui la cittadinanza ha bisogno. L'emergenzialità, le criticità, - ricorda Andrea Belluzzi - le avete raccontate anche voi, dando notizie a volte anche delicate, difficili. Il nostro territorio, il nostro Paese hanno bisogno. In questo senso c'è anche una chiamata attraverso i vostri microfoni nei confronti dei giovani di guardare come percorso professionale e lavorativo, attraverso appunto una partecipazione anche ai futuri bandi che domani potranno essere licenziati, di arruolamento nelle forze dell'ordine".

