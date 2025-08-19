Sicurezza: nuovi reclutamenti nelle forze dell'ordine sammarinesi Il Segretario di Stato Belluzzi esorta i giovani a considerare come percorso professionale, attraverso la partecipazione anche ai futuri bandi, l'arruolamento nelle forze dell'ordine

Esigenze di sicurezza sul territorio sempre più impellenti, così come la carenze di organico e le defezioni dovute a molteplici fattori - dai pensionamenti ai trasferimenti - a cui dare pronta risposta per tutti e tre i Corpi di polizia, considerando anche quanto disposto dalla Riforma dell'ordinamento penitenziario.

Il Governo – a seguito dei riferimenti dei Segretari di Stato agli Esteri e agli Interni - dà, dunque, il via libera al reclutamento e all'assunzione di 10 gendarmi, 2 militari della Guardia di Rocca e 2 agenti della Polizia Civile, facendo ricorso alla graduatoria finale già formata all'esito dell'ultimo bando di concorso pubblico del 2023.

"Da sottolineare due piani, - afferma il Segretario di Stato agli Interni -: un'intenzione del Governo di sostenere le forze di polizia nell'alimentare il loro fabbisogno, in maniera tale che la sensibilità e il lavoro sulla sicurezza possa crescere e rispondere ai bisogni dei tempi. Da un'altra parte ci troviamo di fronte anche a un turnover. Ci sono pensionamenti, c'è bisogno di arruolare e formare gli agenti per tempo per far sì che poi, quando si matura il turnover, ci siano i passaggi di consegne, ci siano gli avanzamenti di carriera, di persone pronte e preparate a dare quelle risposte di cui la cittadinanza ha bisogno. L'emergenzialità, le criticità, - ricorda Andrea Belluzzi - le avete raccontate anche voi, dando notizie a volte anche delicate, difficili. Il nostro territorio, il nostro Paese hanno bisogno. In questo senso c'è anche una chiamata attraverso i vostri microfoni nei confronti dei giovani di guardare come percorso professionale e lavorativo, attraverso appunto una partecipazione anche ai futuri bandi che domani potranno essere licenziati, di arruolamento nelle forze dell'ordine".



Nel video l'intervista al Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi.

I più letti della settimana: