SICUREZZA STRADALE Sicurezza scuole a Borgo Maggiore: protestano i genitori, Ciacci promette l'autovelox per il 2026 Si riaccende il tema della velocità in via dei Boschetti e via Ordelaffi. Un genitore ripercorre due anni di solleciti dopo l'incidente del 2024. Il Segretario al Territorio: "I tempi sono tecnici, ma l'intervento è approvato"

Sicurezza scuole a Borgo Maggiore: protestano i genitori, Ciacci promette l'autovelox per il 2026.

A pochi giorni dal suono della prima campanella, si riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale attorno alle scuole di Borgo Maggiore. A riportare d’attualità il tema è la lettera aperta di un genitore, che ripercorre una vicenda iniziata nel 2023 con le prime segnalazioni di insegnanti e famiglie sui rischi legati alla velocità dei veicoli in via dei Boschetti e via Ordelaffi.

Una situazione di pericolo confermata nell’estate del 2024 da un violento incidente proprio in via Ordelaffi. Dopo la richiesta, sostenuta anche dal Capitano di Castello, di installare sistemi per rallentare il traffico, il Governo ha approvato l’intervento e, nel novembre 2025, San Marino RTV aveva annunciato l’installazione di un autovelox. Oggi, tuttavia, il dispositivo non è ancora operativo.

Nel frattempo, in via dei Boschetti sono comparsi un segnalatore luminoso e una nuova segnaletica orizzontale. Interventi giudicati però insufficienti dalle famiglie, che denunciano anche un aumento della velocità dopo il rifacimento dell’asfalto. La richiesta è semplice: rendere realmente sicure le aree davanti alle scuole, anche attraverso sistemi di rallentamento e maggiore protezione per i bambini.

Pronta la risposta del Segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci, che assicura che l’iter per l’autovelox di via Ordelaffi è in corso e rientra nella programmazione del 2026. I tempi, spiega, sono legati ai necessari passaggi tecnici e amministrativi, mentre le misure già adottate in via dei Boschetti rappresentano solo un primo passo di un piano più articolato. Il Segretario rivendica infine gli importanti stanziamenti destinati ad asfalti, strade, marciapiedi e opere pubbliche su tutto il territorio: 2 milioni e 800 mila euro lo scorso anno e altri 2 milioni e mezzo nel 2026. E conferma la disponibilità a un confronto costruttivo con famiglie e insegnanti.

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