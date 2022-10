AASLP Sicurezza stradale: al via l'aggiornamento del piano emergenza neve Questa mattina la riunione operativa, particolare attenzione alla prevenzione.

Si è riunito il Coordinamento di Protezione Civile per aggiornare il Piano per Emergenza Neve che fa parte del più generale Piano di Emergenza di Protezione Civile e nello specifico fa riferimento a situazioni caratterizzate da precipitazioni nevose per le quali si renda necessario attuare interventi immediati al fine di garantire condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, servizi essenziali ed evitare gravi disagi alla popolazione.

"L'Azienda dei lavori pubblici si è già attivata - spiega Giuliana Barulli, direttrice AASLP - per organizzare il servizio con la programmazione di tutti i turni di lavori sia delle macchine operatrici che di tutto il personale salariato che si dovrà occupare proprio della gestione dell'emergenza neve. Quest'anno vogliamo puntare molto sul tema della prevenzione quindi cercare di attivare il servizio in tempi molto celeri per cercare di essere tempestivi e di intervenire immediatamente".

All'A.A.S.L.P è di fatto istituito il Centro di Coordinamento Operativo (C.C.O.) per la gestione del servizio di manutenzione invernale delle pavimentazioni stradali sulla rete viaria della Repubblica di San Marino, al quale spetta il compito di dirigere il servizio di pulizia delle strade, ovvero di coordinare l'attività di sgombero neve meccanizzato, servizio sgombero neve manuale e il servizio di prevenzione del velo di ghiaccio su tutto il territorio. L’AASLP si sta programmando al fine di provvedere all'organizzazione degli interventi di competenza considerando i vari livelli di emergenza neve/ghiaccio garantendo il massimo livello possibile di sicurezza stradale.

L'intervista a Giuliana Barulli (Direttrice AASLP)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: