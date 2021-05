Sicurezza stradale, al via la campagna della Commissione Politiche Giovanili

“I giovani hanno diritto allo svago, ma noi chiediamo che ci sia un diritto allo svago con consapevolezza”. Così il Presidente della Commissione Politiche Giovanili, Daniela Amici, inquadra e presenta la campagna di comunicazione, ringraziando i partner istituzionali e i testimonial che “si sono messi a disposizione, ci hanno messo la faccia – dice - per contribuire a lanciare questo messaggio”.

5 spot per sensibilizzare su vari aspetti strettamente legati alla sicurezza stradale - dall'evitare l'assunzione di alcol quando ci si mette alla guida fino all'uso delle cinture - e altrettanti testimonial - dai The Lab a Daniela Veronesi. Anna Guerra e Alice Casadei Menghi della Commissione ne esplicitano gli obiettivi: “parlare ai giovani, generazione spesso dimenticata”, con un linguaggio accattivante, ma trasversale. Una “campagna da allargare alle scuole” per il Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta: parla del “diritto dei giovani di uscire e divertirsi”, ma anche della necessità di educare a comportamenti corretti per evitare “di farsi del male e di fare del male”.

Un ruolo rinnovato per la Commissione negli intenti del Segretario che ne ha la delega, Andrea Belluzzi, perché torni ad essere organismo di collegamento fra i giovani e le istituzioni, riflettendo a più ampio raggio sul disagio giovanile: “Si è attivato un bel lavoro e un bel dialogo con la Commissione – dice Belluzzi. Il tema dei giovani, come ho ricordato anche in Consiglio Grande e Generale in comma comunicazioni, sarà un tema che verrà fuori spesso, con proposte e non solo con le notizie di cronaca che spesso siete costretti a dover riportare”.

Coinvolto anche il Territorio, con il Direttore di Dipartimento Lucia Mazza che ricorda lo stanziamento in finanziaria per la messa in sicurezza della superstrada e delle arterie più trafficate a Serravalle mediante rotatorie. La presenza delle Istituzioni è un segnale forte, rispetto ad un tema – la sicurezza stradale – sentito da tutti. “Il tema della sicurezza stradale è molto caro alla popolazione – specifica il Segretario agli Interni, Elena Tonnini - e che ha prodotto numerose istanze, sia attraverso le Giunte di Castello sia tramite Istanze d'Arengo, che hanno permesso alle istituzioni di agire in questa direzione. Non solo l'approvazione dell'ordine del giorno per istituire la Giornata per la Sicurezza stradale del 23 maggio, ma anche interventi recepiti nel decreto di modifica al codice stradale con una attenzione particolare – prosegue - all'uso alla guida di smartphone e telefonini. Un Tema sentito da tutti – dice ancora la Tonnini - per cui determinante sono la comunicazione e la sensibilizzazione sui giovani”.