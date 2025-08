Sicurezza stradale e campagne informative alla Terrazza della Dolce Vita

Nel video le interviste ai giornalisti Paola Di Caro e Luca Valdisseri, e a Federico Palmaroli, in arte "Osho", vignettista satirico

Cambio di programma e di luogo per la Terrazza della Dolce Vita di Simona Ventura e Giovanni Terzi, al Grand Hotel di Rimini: causa maltempo il talk show è stato spostato al centro congressi, in modo da consentire alle telecamere di San Marino Rtv di riprendere i salotti: le dodici puntate andranno in onda a partire dal 16 agosto sul canale 550. Il tema di questa sera è sensibile: incidenti stradali e sicurezza, ospiti i giornalisti Paola Di Caro e Luca Valdisseri, che hanno perso il proprio figlio, Francesco, giovanissimo, vittima di omicidio stradale nell'ottobre 2022, e che hanno cercato di dare un senso alla tragedia che stanno vivendo organizzando campagne di informazione e sensibilizzazione. Con loro anche Giovanni Galli, portiere della nazionale italiana nel 1982, che a sua volta ha perso il figlio Niccolò. Per argomenti più leggeri, come la satira politica, Federico Palmaroli, in arte "Osho", che ha presentato il suo libro, "Nun fate caso ar disordine", e che aveva detto tempo fa di nutrire grandi aspettative sul Giubileo e su Trump.

