Sicurezza stradale, ecco la campagna di comunicazione di Segreteria Interni, Polizia Civile e RTV

Tre spot lanciati dalla San Marino RTV nell'ambito della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, che vede insieme tre soggetti istituzionali: Segreteria per gli Interni, Polizia Civile e la stessa Emittente di Stato. Il Segretario Andrea Belluzzi spiega il quadro normativo che ha dato impulso al progetto di prevenzione: “dalla finanziaria del 2017, l'1% dell'ammontare annuo di multe e sanzioni andrebbe investito in iniziative per la sicurezza stradale, ma fino ad oggi queste risorse non sono state utilizzate o impiegate per finalità diverse multe e sanzioni annue – spiega, mentre evidenzia il valore della comunicazione nel fare prevenzione, laddove le campagne di road safety possono ridurre gli incidenti mediamente del 9% “È un progetto che abbiamo fatto partire insieme – rimarca Belluzzi - per dire soprattutto che andremo avanti anche nei prossimi anni, sfidando noi stessi a essere sempre creativi, propositivi, nel trovare il modo di continuare a sensibilizzare sui temi principali della sicurezza stradale. Temi che ormai sono all'ordine del giorno da parte anche degli organismi internazionali, OMS, ONU, Federazione Internazionale dell'Automobile. Tutti sono estremamente attenti alla sicurezza stradale, alla sicurezza delle strade e alla sicurezza delle condotte, soprattutto di quelle più rischiose”.

Presenti anche i Comandanti della Gendarmeria, Maurizio Faraone; della Guardia di Rocca, Massimo Ceccoli e della Polizia Civile Werter Selva, che sottolinea la sensibilità della Segreteria Interni alle problematiche della sicurezza stradale, ricordando il contributo del suo staff alla realizzazione degli spot, nel veicolare i contenuti delle norme. Dettaglia la campagna il Responsabile dell'Ufficio Commerciale di RTV, Maurizio Clemente:

3 soggetti, grafica animata in 3D - ideati e realizzati da Paolo di Lorenzo - sono dedicati ad aspetti cruciali della sicurezza su strada, dall'uso dei cellulari al volante, alla guida in stato d'ebbrezza. Tra ottobre e dicembre, 882 passaggi televisivi. Campagna estesa a Radio Classic, Radio San Marino (anche su Rai Play Sound e circuito Dab+) con 1176 passaggi radiofonici, da giugno a dicembre. Non manca il podcast con interviste sul tema al Sovrintendente Luca Forcellini.

Nel video, l'intervista al Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi









