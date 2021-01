Sicurezza stradale: in arrivo 4 nuovi box per autovelox e telecamere al semaforo a San Giovanni

Sono quattro i nuovi punti del territorio in cui saranno rilevati gli eccessi di velocità. In arrivo quattro box fissi per ospitare gli autovelox, tra Chiesanuova, Borgo e Serravalle. Il primo sarà installato, si prevede, lungo strada del Ponte, nel primo dei tre Castelli, nel tratto di corsia discendente nelle vicinanze della scuola elementare. Il secondo in via Corrado Forti, nella corsia discendente che va dal confine di Stato verso il centro di Chiesanuova.





A Borgo Maggiore ne arriverà uno in strada Decima Gualdaria e, a Serravalle, lungo strada Costa del Bello. Le novità sono illustrate in una delibera del Congresso del 7 dicembre. I box arriveranno dopo una verifica della fattibilità tecnica da effettuare entro gennaio 2021.

In programma anche l'attivazione di telecamere ai semafori in zona San Giovanni, per rilevare il passaggio con il rosso, in entrambi i sensi. Diversi gli interventi previsti in tema di sicurezza stradale, tra l'installazione di cartelli e di un nuovo guard rail “salva motociclisti” in via Quattro Giugno a Serravalle. Al via, entro il 31 gennaio 2021, anche i lavori definitivi per la rotatoria tra via Moretti e via Tommaseo vicino al centro Azzurro. Prosegue, invece, la sperimentazione per la rotatoria tra strada Cardio e via Costa del Bello a Galazzano.