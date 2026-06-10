Sicurezza sul lavoro: firmato un protocollo tra Protezione Civile e Ims

Più tutele e sicurezza sul lavoro grazie all'accordo firmato dalla Protezione Civile, nella sua sede, e dall'Istituto musicale sammarinese. Le varie normative ora verranno applicate correttamente grazie a un protocollo preciso: in particolare per la redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi della sede, per la formazione dei lavoratori nell'ambito della "Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro" nonché al Primo Soccorso e alla Prevenzione Incendi. Un progetto dedicato alla pubblica amministrazione allargata: l'accordo precedente fu con l'Università di San Marino, il prossimo con l'ente di Aviazione civile e la Navigazione marittima.

"Li formiamo appunto alla sicurezza - spiega Silvia Santi, responsabile servizio Prevenzione e Protezione - e, valutiamo i luoghi dell'Istituto Musicale per capire se ci sono delle situazioni che possono creare problemi e quindi cercare di risolverli. Valutiamo anche dal punto di vista impiantistico se tutto funziona in modo corretto. Diciamo che è un passo avanti verso la sicurezza di questo edificio".

"Come è noto - aggiunge Giacomo Volpinari, presidente Ims -, l'assegnazione della sede all'Istituto Musicale è recente e sono in corso anche i lavori da parte dell'azienda. Per completare il lavoro, iniziare a vivere la sede in maniera sempre più sicura, era necessario fare un passaggio di questa natura, considerando anche gli ambienti molto grandi, molto importanti dal punto di vista dell'utilizzo. Questo accordo per noi è fondamentale considerando il numero di persone che ogni giorno lavorano e fruiscono delle nostre attività".

Nel video le interviste a Silvia Santi (responsabile servizio Prevenzione e Protezione) e Giacomo Volpinari (presidente Ims).







