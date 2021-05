Sicurezza sul lavoro: la realtà di CPSA

Sicurezza, medicina del lavoro, igiene sono temi di assoluta importanza, soprattutto in questo particolare periodo. La realtà sammarinese di CPSA da oltre 30 anni è leader, in territorio e anche in Italia, in questi settori.

"Noi facciamo un'attività di consulenza alle imprese - spiega Francesco Pedini Amati, titolare CPSA - la nostra attività è al supporto degli imprenditori che devono adeguarsi alla legge 31 del 1998 sulla sicurezza sul posto di lavoro". "Si tratta di una normativa, a tutela dei lavoratori e anche del datore di lavoro stesso - spiega - per far si che tutto il lavoro corale che ha un'impresa permetta di svolgersi con la massima sicurezza. Su San Marino siamo sui 550 clienti convenzionati a cui si aggiungo circa 70 occasionali che hanno attività stagionali".

"Per i prossimi anni - aggiunge Francesco Pedini Amati - speriamo che lo stato di San Marino integri la normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro perché ormai ferma da tanti anni e questo sta creando difficoltà soprattutto con le imprese che lavorano anche in Italia perché c'è diseguaglianza di normativa, su tutte la formazione".

Nel servizio l'intervista a Francesco Pedini Amati (CPSA San Marino)