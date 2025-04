GIORNATA MONDIALE Sicurezza sul lavoro, la Segreteria di Stato: "Impegno costante e dialogo aperto" L'USL chiede normative più rigorose. L'ISS: “380 denunce di infortunio nel 2024”

“Riaffermiamo l'impegno per la tutela dell'integrità fisica e psicologica di ogni lavoratore nella Repubblica di San Marino”: così la Segreteria di Stato ribadisce il proprio impegno in occasione dalla Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro, istituita dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. “Le attività di vigilanza e prevenzione coordinate attraverso gli organismi preposti come l'Istituto per la Sicurezza Sociale – si legge nella nota - sono state intensificate. Il dato confortante dell'assenza di infortuni mortali nel 2024 ci sprona a fare ancora meglio, consapevoli che ogni incidente, anche il meno grave, rappresenta una sconfitta per l'intero sistema”.

L'Unione Sammarinese dei Lavoratori chiede normative più rigorose e maggior innovazione: “Troppi i lavoratori coinvolti in incidenti sul lavoro” scrive il sindacato.

Dall'ISS i dati dei controlli. Nel 2024 ispezionate 84 aziende. L’attività di vigilanza poi ha visto l’esecuzione di 154 sopralluoghi, a cui si devono aggiungere altri 176 sopralluoghi per autorizzazioni preventive e più di 100 incontri nelle imprese. Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, i numeri relativi al 2024 evidenziano come la UOC Medicina Legale e Fiscale abbia accolto 380 denunce, con una durata media della prognosi assegnata dal Pronto Soccorso di 10,15 giorni. In 40 casi la prognosi iniziale assegnata è risultata maggiore o uguale a 30 giorni. L’età media dei lavoratori, al momento dell’infortunio, è di poco superiore ai 43 anni.

