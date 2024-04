Sicurezza sul lavoro: netto aumento dei controlli nelle aziende del Titano nel 2023. Soddisfatto il DG dell'ISS

Un lavoratore (foto archivio RTV)

Fu un “decennio nero” - a San Marino - quello tra il 1993 ed il 2002, con con 9 infortuni dall'esito fatale. 3 le “morti bianche” in quello successivo; 4 nel decennio 2013-2022. Lo scorso anno, fortunatamente, nessun incidente mortale sul lavoro. Parrebbe confermarsi una progressiva presa di coscienza dell'importanza della prevenzione; ma è fondamentale mantenere altissima la guardia. Da qui il valore pedagogico di iniziative quali la Giornata Mondiale istituita dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro; per sensibilizzare opinione pubblica, istituzioni ed aziende dei vari Paesi. Momento di riflessione, insomma, il 28 aprile.

E di bilanci, per un presidio chiave come l'ISS; impegnato in modo capillare non solo nella vigilanza di cantieri e altri luoghi di lavoro, anche in attività di formazione, prevenzione ed indirizzo. Centrale il ruolo dell'unità operativa Sicurezza antinfortunistica; il cui monitoraggio ispettivo – a più livelli – non si è mai fermato, neppure durante l'emergenza Covid. Quanto al 2023 sono stati effettuati controlli a 70 aziende; con un aumento di quasi il 50% su base annua. 182, nel complesso, i sopralluoghi. Nel report, poi, il dato chiave degli infortuni: 367 le denunce accolte dalla Medicina fiscale, con una prognosi media di 9 giorni e mezzo.

Circa 44 anni l'età mediana al momento dell'infortunio. Tre quarti delle denunce ad opera di lavoratori di genere maschile; 104 le donne che hanno segnalato un infortunio. Il Direttore Generale dell'ISS ricorda come il tema della sicurezza rappresenti “uno sforzo collettivo”. “Ognuno, dal datore di lavoro in poi, deve fare la propria parte”, sottolinea Bevere; che ringrazia i professionisti dell'Istituto Sicurezza Sociale e rimarca come il sistema di controlli multilivello abbia “dimostrato la sua efficacia”. Anche la formulazione del nuovo Atto di Organizzazione – conclude il DG – “conferma l'attenzione” dell'ISS e del Segretario alla Sanità Mularoni su questo tema di cruciale importanza.