Sigep: c'è anche San Marino con Leagel e il gelato dedicato al Titano

Leagel è azienda tra i leader nel settore della produzione di ingredienti per gelateria e pasticceria. E allora non poteva proprio mancare al Sigep, come sempre. Da Chiesanuova a tutto il mondo, perché ha sedi in tutto il mondo, a testimonianza del successo della sua formula imprenditoriale. Ci ha abituato ogni anno a una proposta innovativa, un gusto particolare studiato per l’occasione: creato con materie prime dal Titano. Quest’anno è la crema al rosmarino di San Marino con pere e noci pecan.

"Ci introduce sia agli abbinamenti e ai gusti legati al territorio di San Marino - spiega Pierpaolo Giovanetti, maestro gelatiere Leagel -, ma anche ad abbinamenti che possiamo trovare in tutto il mondo. In particolare, questo abbinamento rosmarino con una crema alla vaniglia, si ispira un po' ad alcuni abbinamenti di pasticceria che abbiamo trovato in giro per il mondo, in Inghilterra. Abbiamo la fortuna di avere questi ingredienti preziosissimi nel nostro territorio sammarinese".

Visto che il cuore dell’azienda si trova a Chiesanuova, al Sigep proprio allo stand sammarinese, troviamo anche il Segretario al Territorio, Matteo Ciacci, e la presidente del Consorzio Terra San Marino, Aida Selva.

"Questa è una fiera importantissima - commenta Selva - e la collaborazione con Leagel ci permette di mettere in mostra le nostre produzioni. Quest'anno siamo qua per la terza volta con il gelato creato con un ingrediente del territorio di San Marino. Quest'anno abbiamo l'olio essenziale di San Marino prodotto da Ghenea, che è una sezione della cooperativa Olivicoltori Sammarinesi".

Un'azienda che fa più di 50 milioni di fatturato, dall'altra parte gli ingredienti che vengono da San Marino e che diventano ambasciatori in tutto il mondo: "Stiamo dando continuità ad un percorso che lega il mondo del privato al mondo del pubblico - conclude Ciacci -, valorizzando i nostri prodotti. Credo che dobbiamo proseguire su questa strada e queste sinergie sono fondamentali: vetrine sono molto importanti perché indirettamente ci consentono di raccontare il nostro Paese con qualcosa di buonissimo che è il gelato".

Nel video le interviste a Pierpaolo Giovanetti (maestro gelatiere Leagel), Aida Selva (presidente Consorzio Terra San Marino) e Matteo Ciacci (segretario al Territorio)







