Sigep: ecco il nuovo gusto di gelato dedicato a San Marino, alla vaniglia e olio Evo

Nei giorni del Sigep la Fiera di Rimini si trasforma in un vero e proprio Paese dei Balocchi: dalle meraviglie del gelato artigianale alle novità del settore, dalla pasticceria fino alla pizza. Un appuntamento irrinunciabile per gli operatori di un comparto che vale quasi 5 miliardi di euro. Lungo i padiglioni un exploit di gusto, in un susseguirsi di creazioni dei maestri gelatieri, pasticceri e cioccolatieri, insieme a tante altre eccellenze del made in Italy e non solo.

Perché anche quest'anno il Titano c'è: presentato un nuovo gusto di gelato, con vaniglia e olio extravergine del Consorzio Terra di San Marino, proposto dalla sammarinese Leagel. Nel pomeriggio la visita allo stand del segretario al Territorio, Matteo Ciacci.

Nel servizio le interviste a Matteo Ciacci (segretario di Stato al Territorio), Massimo Franceschi (direttore di Stabilimento Leagel), Aida Selva (presidente Consorzio Terra di San Marino) e Flavio Benedettini (presidente Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi)