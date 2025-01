Sigep: si è chiusa l'edizione più globale di sempre con la novità 'Hallelujah'

Sigep World ha visto nei 5 giorni alla Fiera di Rimini un +14% totale di presenze, di cui +26% straniere (record di sempre). Tante le novità annunciate in questa edizione a cominciare dai nuovi gusti gelato. Gianduia con nocciole tostate e una variegatura di cioccolato puro, il gusto dell'anno 'Hallelujah', ovvero la ricetta protagonista del Gelato Day 2025 e dedicata al Giubileo.

A realizzarla, in un contest che ha visto sfidarsi 30 maestri gelatieri da tutta Europa, è stato Vincenzo Squatrito del 'Ritrovo Orchidea' di Olivieri (Messina).

La Giornata Europea del Gelato Artigianale (Gelato Day), giunta alla alla tredicesima edizione, è in programma il prossimo 24 marzo. L'edizione 2025 è patrocinata dal Dicastero per l'Evangelizzazione e dal ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). I festeggiamenti del Gelato Day inizieranno domenica 23 marzo con l'offerta del Gusto dell'Anno, "Hallelujah", ai pellegrini, accompagnata da una raccolta fondi di beneficenza in Piazza Pio XII, nei pressi di San Pietro, a Roma. Il 24 marzo, "Hallelujah" sarà proposto in tutte le gelaterie europee aderenti al Gelato Day, sia nella versione "originale" secondo la ricetta ufficiale, sia reinterpretato dai maestri gelatieri di tutta Europa con ingredienti e ispirazioni del loro territorio.