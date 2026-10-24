SODALIZIO Siglata l'ultima firma sul patto di amicizia nel nome di Little Tony Sottoscritto dal Castello di Serravalle con i comuni di Tivoli, Montebelluna e Valdobbiadene, dove l'artista ha vissuto

Siglata l'ultima firma mancante sul patto di amicizia nel nome di Little Tony che lega il Castello di Serravalle con i comuni di Tivoli, Montebelluna e Valdobbiadene.

"Una firma che ha un valore particolare - afferma Marco Innocenzi, Sindaco di Tivoli - perché è il riconoscimento di una personalità che ci dà ancora oggi la possibilità alle nostre comunità di avere lustro, non solo in Italia ma anche nel mondo. Little Tony penso sia una figura riconoscibile, appunto come ho già detto, non solo in Italia ma in tutto il mondo e quindi noi come amministratori siamo molto orgogliosi e anche con un forte senso del dovere per poter valorizzare e far conoscere ancora di più questo grandissimo personaggio, soprattutto a coloro i quali magari per una questione anagrafica non hanno avuto ancora la possibilità di conoscerlo. Questo è il nostro impegno e questa è la nostra volontà nel sottoscrivere appunto questo patto di amicizia e cooperazione".

"È proprio per il suo nome e per portarlo sempre con fierezza e onore nel mondo - aggiunge Vittorio Brigliadori, giunta di castello di Serravalle - che abbiamo deciso di mettere insieme proprio le nostre municipalità attraverso un rapporto che si è consolidato soprattutto di amicizia e di cooperazione e che speriamo possa dare il via ad una serie di progetti che possono avere una valenza culturale, musicale, anche sportiva perché no, nel nome di Little Tony con la volontà di creare un percorso che si possa condividere, che possa essere sostenibile e che soprattutto metta le nostre comunità in relazione con la possibilità di far emergere attraverso un valore nel quale ci riconosciamo".

Nel servizio le interviste a Marco Innocenzi (Sindaco di Tivoli) e Vittorio Brigliadori (Giunta di castello di Serravalle)



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: