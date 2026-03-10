CONVENZIONE Siglato accordo Nova Clinic - Istituto Ortopedico Rizzoli: ortopedici d'eccellenza opereranno a San Marino Il Dg Nova Clinic Venturi: "Un punto di partenza anche come collaborazione possibile con l'Iss"

Obiettivo: rafforzare l'offerta sanitaria sul territorio. Nova Clinic apre le porte all'Istituto Ortopedico Rizzoli, stabilmente riconosciuto tra le migliori strutture ortopediche al mondo.

La firma dell'accordo tra la struttura sanitaria privata sammarinese, apposta dall'Amministratrice Eleonora Giunchi, e l'eccellenza bolognese porterà alla presenza regolare di specialisti del Rizzoli presso la clinica con sede sul Titano. Tra i consulenti di Nova Clinic, anche l'ex Dirigente dell'Authority Sanitaria, Claudio Muccioli.

"Lo IOR ormai è presente in diversi siti - afferma Andrea Rossi, Direttore Generale Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna - e quindi Nova Clinic per noi significa dare ai nostri professionisti la disponibilità di una moderna struttura dove attività ambulatoriali, attività di ricovero ma anche aggiungo attività di formazione sono possibili e oggi molti professionisti nostri appartengono anche a questo territorio e quindi è un'opportunità per avvicinare la risposta ambulatoriale chirurgica e i cittadini alle proprie sedi di vita".



"Questa è una medaglia non soltanto per Nova Clinic - dichiara Sergio Venturi, Direttore Generale Nova Clinic - ma anche per la Repubblica perché portiamo dei professionisti di rilievo, contiamo di incrementarne ancora la presenza; saremo operativi già fra un paio di settimane, abbiamo la possibilità sia di fare consulenze, le visite ma anche soprattutto di incrementare le attività operatorie. Lo vediamo più che altro come un punto di partenza anche come collaborazione possibile con l'Istituto per la Sicurezza Sociale, siamo una struttura privata ma siamo consapevoli che senza la sanità pubblica non faremo bene, è così, insomma il privato funziona se il pubblico funziona e la nostra volontà è di collaborare non soltanto in questo settore ma anche se ci sono altri settori in cui possiamo dare una mano lo facciamo molto volentieri".



Ad attivare la parte clinica sarà il Professor Giulio Maria Marcheggiani Muccioli, rinomato esperto di chirurgia avanzata del ginocchio, dell'anca e della spalla, stretto collaboratore del Professor Stefano Zaffagnini, direttore della Clinica ortopedica 2 dello IOR. "Questa collaborazione - conferma Marcheggiani Muccioli - è una cosa molto importante soprattutto per il territorio perché avvicina l'Istituto Ortopedico Rizzoli alla Romagna e a San Marino, quindi avere a disposizione le competenze dei clinici della Clinica 2 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli diretta dal professor Zaffagnini che è il mio direttore, sicuramente sarà una grossa opportunità per i pazienti che non dovranno fare centinaia di chilometri per venirsi ad operare a Rizzoli".

Nel video le interviste ad Andrea Rossi, Direttore Generale Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna; Sergio Venturi, Direttore Generale Nova Clinic Prof. Giulio Maria Marcheggiani Muccioli, chirurgo ortopedico.



