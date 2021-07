Sileri a San Marino: perno dei colloqui il dossier Green Pass/Sputnik Lunedì, ha annunciato il Segretario Beccari, il riconoscimento ufficiale UE del Green Pass sammarinese.

E' stato il Green Pass il tema nodale affrontato al Begni; quello di più stretta attualità, viste le comprensibili preoccupazioni degli oltre 19.000 sammarinesi vaccinati Sputnik, con l'approssimarsi del 6 agosto. Un nodo che deve essere sciolto quanto prima, ha riconosciuto il sottosegretario alla Sanità, Pierpaolo Sileri. “Sto spingendo su questa linea - ha rimarcato -, immagino che presto una soluzione verrà trovata”. Nel pomeriggio l'incontro con i Segretari agli Esteri e alla Sanità; al quale ha partecipato anche l'Ambasciatore Sergio Mercuri. Con il Sottosegretario Sileri – ha ricordato Ciavatta – abbiamo comunicazioni continue.

In agenda anche l'attivazione dei tavoli bilaterali per il triennio 2021-2024; massima collaborazione sul Covid; “ci attendono – sottolinea Sileri - ancora diversi mesi di strategie e di lotta”. A seguire un colloquio allargato, al quale ha preso parte anche la Direttrice dell'ISS Alessandra Bruschi. Il Sottosegretario italiano alla Sanità è stato invitato per la prossima presentazione del progetto del nuovo Ospedale di Stato.



Prologo di questi incontri l'ordinanza del Ministero italiano della Salute che in qualche modo consolida il principio di libera circolazione fra i due Paesi, e sancisce l'equivalenza delle certificazioni rilasciate dal Titano attestanti l'avvenuta guarigione o l'immunizzazione con vaccino Pfizer. Sul punto il Segretario Luca Beccari ha annunciato una novità importante: il definitivo via libera UE al Green Pass sammarinese.



Nel servizio Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Sanità; Roberto Ciavatta, Segretario di Stato alla Sanità e Luca Beccari, Segretario di Stato agli Esteri

Il Segretario Beccari esprime soddisfazione anche sul tema dell'approvvigionamento di medicinali



