Silvano Di Mario è il nuovo presidente del Lions Club San Marino Undistricted

Il Lions Club San Marino Undistricted, riunito in assemblea, ha eletto Presidente per l’anno sociale 2022-2023 Silvano Di Mario che succederà a Emanuele Cesarini nella cerimonia del passaggio dei poteri in programma nel mese di giugno. L’Assemblea ha nominato anche il nuovo Consiglio direttivo e assegnate le carice: Past President Emanuele Cesarini, 1° Vice Presidente Laura Zanotti, 2° Vice Presidente Pietro Falcioni, Segretario Fabrizio Castiglioni, Tesoriere Alberto Bonini, Cerimoniere Augusto Gatti, Censore Conrad Mularoni, Coordinatore LCIF Marco Giancarlo Rossini, Officer T.I. e P.R. Paolo Piva, Consigliere Federica Bianchi. Revisori dei conti sono stati confermati Pier Luigi Ceccoli e Olmar Poggiali.