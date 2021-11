ANZIANI Silver Economy, cambiare approccio per trasformare un possibile problema in opportunità Una riflessione sul trend demografico, che può diventare per San Marino occasione pe rilanciare il modello economico

In Italia gli over 65 sono 14 milioni, a San Marino quasi 2000 tra i 65 anni e i 69 e più di 2800 tra i 70 ed i 79. Ma se il trend di invecchiamento della popolazione non è invertibile, si può rivedere il modello di approccio. Anche perché, in chiave di percentuale di ricchezza nazionale, in cima alla catena alimentare non ci sono certo i millenials. Singolare che ad aprire alla Silver Economy siano stati proprio i più giovani, i Giovani Democratici Cristiani Sammarinesi, nelle loro tesine programmatiche.

Un argomento ormai sdoganato, Alessandro Bugli, avvocato e membro del centro studi itinerari previdenziali, proprio oggi ha moderato un convegno su questo argomento in Italia, "il cui perimetro è però molto ampio.- dice- Il primo errore da evitare, in due paesi alle prese con la riforma previdenziale, è limitarne il concetto al solo welfare"

Senza contare complessità varie che scontano l'assistenza, il fenomeno caregiver familiare e professionale. Tra le tante sfaccettature il trend demografico può diventare occasione per rilanciare il modello sociale ed economico sammarinese.

Nel video l'intervista a Alessandro Bugli, avvocato e membro del Centro Studi itinerari previdenziali

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: