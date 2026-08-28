Simone Legno e Tokidoki celebrati con un’emissione filatelica

Un legame sempre più forte quello che unisce Simone Legno, co-fondatore e artista di Tokidoki, a San Marino. Dopo la realizzazione della mascotte ufficiale simbolo del padiglione del Titano ad Expo 2025, la Repubblica ha voluto omaggiare il lavoro dell'artista trasformando “Libertas” in un emissione filatelica lanciata in occasione del San Marino Comics.

"La mascotte Libertas - sottolinea Filippo Francini, direttore Dipartimento Turismo - è stata la protagonista della nostra spedizione, tra le mascotte più ricercate, con le nostre pin che sono andate a ruba in Giappone. L'idea è stata quella di cercare un altro legame, di mantenere viva l'attenzione su questa mascotte che ha incontrato l'entusiasmo di tutte le persone che l'hanno vista e quella di realizzare un francobollo a lei dedicato. L'occasione migliore era anche quella di presentarlo in una giornata come questa, che è la giornata inaugurale di San Marino Comics, in cui ci sono tutti gli ingredienti per un grande successo".

Il foglietto filatelico, del valore di euro 2,25 euro, raffigura al centro la mascotte sia con il ventaglio in mano, sia nella versione con la bandiera bianco e azzurra, a cavallo di un unicorno, circondata da personaggi fantastici protagonisti di una pacifica e colorata “invasione” del Titano.

"Grazie anche a queste emissioni, come questa di oggi di Tokidoki - spiega Gian Luca Amici, direttore generale Poste San Marino - cerchiamo di avvicinare sempre di più anche le nuove generazioni alla filatelia. È un progetto, un obiettivo difficile, però ci stiamo provando".

"È stato un grande onore, mi sono sentito onorato quando mi è stato chiesto di fare la mascotte per Expo - aggiunge Simone Legno - e vedo questo francobollo come un bellissimo ricordo, anzi una forma di ringraziamento da parte delle istituzioni di San Marino per il mio contributo che ho accettato di dare una mano dopo aver aiutato il governo italiano e il Vaticano e pure per San Marino e penso di aver fatto un buon lavoro perché anche il pubblico giapponese a Expo Osaka ha apprezzato moltissimo Libertas".

Nel servizio le interviste a Filippo Francini (direttore Dipartimento Turismo), Gian Luca Amici (direttore generale Poste San Marino) e Simone Legno (co-fondatore e artista di Tokidoki)