Sindacati uniti contro la riforma IGR: "Nessun riequilibrio, solo nuove ingiustizie"

Alla vigilia del dibattito in Consiglio Grande e Generale sul progetto di riforma fiscale presentato dalla Segreteria Finanze, le tre sigle sindacali CSdL, CDLS e USL hanno incontrato tutti i gruppi consiliari per esprimere la loro ferma contrarietà al provvedimento.

“Il progetto di legge colpisce soprattutto pensionati, lavoratori dipendenti e frontalieri”, denunciano i Segretari Generali Enzo Merlini, Milena Frulli e Francesca Busignani. Nel mirino, in particolare, l'obbligo di spesa in territorio per ottenere lo sconto fiscale, il raddoppio dell’imposizione sul TFR e una penalizzazione per i frontalieri, che rischiano di perdere l’equivalente di una mensilità, recuperando solo parzialmente l’importo in Italia l’anno successivo. “Non c’è alcun riequilibrio, ma solo nuove ingiustizie”, affermano i sindacati, che hanno anche annunciato la disponibilità a mobilitarsi fino allo sciopero generale in caso di chiusura da parte del Governo.

Ricostruiscono il dibattito consiliare, durante l’incontro con i gruppi consiliari, le forze di Opposizione hanno espresso ampia condivisione nel merito e nel metodo, sottolineando “lo scarso, se non nullo, confronto ricevuto”. Secondo la minoranza, per raggiungere il pareggio di bilancio “basterebbe applicare le leggi esistenti con maggiori controlli”. Riconoscono che la Maggioranza, pur con differenze di posizione, ha mostrato apertura verso le osservazioni sindacali e l’ipotesi di correttivi. Un elemento ritenuto significativo dai sindacati è stato il riconoscimento, da parte dei partiti di Governo, della necessità di disporre di più dati: “Il dibattito dovrebbe basarsi su un’analisi approfondita, ma finora il confronto è stato assente”.

Sul tema dei frontalieri, le sigle hanno promesso dati e analisi per evidenziare “una discriminazione fiscale basata sulla residenza, che crea buste paga diverse e tensioni nei luoghi di lavoro”. È ancora vivo, ricordano, il ricordo della cosiddetta “tassa etnica” introdotta negli anni 2010–2012.

Si attende ora la convocazione della Commissione Finanze, che segnerà il prossimo passo del confronto. I sindacati mettono in guardia: “Calendarizzare il progetto di legge in settembre sarebbe un atto di rottura”, vista l’impossibilità di svolgere un confronto approfondito nei tempi previsti. “Ora la responsabilità passa a Governo e Maggioranza, che dovranno dimostrare se alla disponibilità dichiarata seguiranno fatti concreti”.