Sindaci revisori AASLP, il Segretario Canti: “Inaccettabile essere accusato di aver mentito”.

Il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti replica al duro attacco di Repubblica Futura e alle critiche del Collegio dell’AASLP, di aver mentito sull'estromissione dall'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici del sindaco revisione Danilo Delvecchio.

In primo luogo voglio evidenziare, spiega Canti, che la volontà del Consiglio Grande e Generale nell’approvare la Legge 18 marzo 2022 n.37 sia stata quella di introdurre requisiti minimi di professionalità per i membri dei collegi sindacali degli enti pubblici di nomina consiliare: l'iscrizione quindi all'albo dei dottori commercialisti/avvocati nonché l'iscrizione di almeno due componenti nel Registro dei Revisori Contabili.

Dopo aver sollevato dubbi sulla perdita dei requisiti di Delvecchio, durante la seduta del Consiglio di Amministrazione dell’AASLP lo stesso Collegio Sindacale, si legge nella nota, ha evidenziato come Delvecchio non avesse più i requisiti per partecipare né ai CdA dell'AASLP né al Comitato dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima, né alle riunioni del collegio sindacale.

Ad “estromettere” quindi il Sindaco Danilo Delvecchio dal CdA dell’AASLP, spiega Canti, non è stato il sottoscritto come gli esponenti di Repubblica Futura vogliono fare intendere ma, il Collegio Sindacale dell’AASLP a seguito dell’interpretazione data verbalmente dalla Segreteria Istituzionale. “Mi preme ringraziare pubblicamente il Rag. Danilo Delvecchio - aggiunge Canti - per il lavoro svolto all’interno del Collegio Sindacale dell’AASLP perché, nonostante gli ultimi disappunti, ha dimostrato di lavorare sempre nel rispetto della deontologia professionale e nell’interesse della Pubblica Amministrazione a differenza di una certa classe politica, in questo caso Repubblica Futura, che volutamente, vuole comunicare e fare passare un messaggio distorto sulla realtà dei fatti”.

