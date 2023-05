SANITÀ Sindrome fibromialgica, San Marino tra i primi stati al mondo a riconoscerla L'Iss ha adottato un percorso specifico per prevenzione, diagnosi e cura. Terza torre illuminata di viola per sensibilizzare l'attenzione

“Con la legge avviata all’iter consiliare, oggi possiamo dire che la nostra Repubblica sarà tra i primi Stati al mondo a riconoscere la sindrome fibromialgica e prevedere un iter multidisciplinare per la sua cura”. Il segretario alla Sanità Roberto Ciavatta, in una nota congiunta con l'Iss, ricorda la Giornata Mondiale della Fibromialgia, che si celebra il 12 maggio. Si tratta di una condizione clinica, riconosciuta nel 1992 dall'Oms, che comporta dolore muscoloscheletrico spesso associata a stanchezza, disturbi del sonno, problemi cognitivi, problemi psichici e sintomi somatici e neurovegetativi. Che possono quindi impattare negativamente sulla quotidianità dei pazienti. Una patologia che colpisce circa il 2-8% della popolazione mondiale.

A San Marino, dopo l’approvazione di una Istanza d’Arengo, è stato elaborato un progetto di legge specifico, portato in prima lettura nel Consiglio di aprile. Mentre L'Iss ha già adottato un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per la prevenzione, diagnosi e cura dei pazienti fibromialgici, con relativo corso di formazione.

“Il trattamento di questa patologia, che colpisce nel 90% dei casi pazienti di sesso femminile – ricorda il segretario –, si unisce a una gamma di servizi dedicati alle donne di altissimo livello e professionalità disponibili presso il nostro Ospedale di Stato e di cui i cittadini possono andare fieri”. Anche il direttore generale dell’Iss Francesco Bevere sottolinea come il Titano sia “precursore, anche rispetto alle specifiche legislazioni presenti in altri paesi, nell’individuazione di un percorso diagnostico terapeutico per la presa in carico delle persone interessate da questa malattia così invalidante”. Per sensibilizzare l’attenzione su questa patologia, anche quest’anno la terza torre sarà illuminata di viola.

Il gruppo Fibromialgici Sammarinesi stima in circa 700 le persone affette in Repubblica da sindrome fibromialgica che, ricorda, non ha una sintomatologia ben precisa, come non esistono delle vere e proprie cure mirate. Il gruppo accoglie con molto favore la presentazione dello specifico progetto di legge.



