Sinergia rinnovata: associazioni di categoria e Segreteria al Turismo insieme per “Giovedì in Centro”

USC, USOT, UNAS e OSLA. hanno risposto con entusiasmo alla Segreteria di Stato per il Turismo garantendo l'apertura straordinaria continuata nelle date dell'evento: 23 e 30 luglio, poi ancora il 6, 13 e 27 agosto.

Un progetto condiviso che, nelle serate del 23 e 30 luglio, poi ancora il 6, 13 e 27 agosto, vuole trasformare il Centro Storico in un salotto a cielo aperto fino a tarda notte. “Una sinergia rinnovata” hanno affermato USC, USOT, UNAS e OSLA. Negozianti e ristoratori hanno risposto con entusiasmo alla Segreteria di Stato per il Turismo garantendo in queste date l'apertura straordinaria continuata. Non una semplice dilatazione di orari, ma una proposta integrata che unisce convivialità, cultura e spettacoli dal vivo sotto la direzione artistica del maestro Antonio Ramberti.

"Questa iniziativa vuole dimostrare - afferma Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo - che se si fa sinergia le cose poi insieme si possono fare".

Fronte logistiche dei trasporti è stato predisposto un potenziamento dei collegamenti per favorire la salita sul Titano e il rientro in riviera. La funivia resterà operativa fino all'01:00, mentre lo Shuttle Bus San Marino Rimini vedrà l'aggiunta di due corse notturne in partenza dal Titano alle 22:00 e alle 23:15.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo), Marina Urbinati (Presidente USC) e Mario Liotta (Presidente USOT)







