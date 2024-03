Sinergia tra territori: San Francesco unisce San Marino e Assisi

La mostra sulla vita di San Francesco e i santi francescani è l'occasione per una visita sul Titano della sindaca di Assisi Stefania Proietti. Assieme a lei il consigliere toscano Andrea Pieroni, oltre a Fabrizio Mandorlini dell'Associazione presepi italiani, curatore della mostra. L'esposizione collettiva negli anniversari ottocentenari, alla Segreteria Turismo, è stata inaugurata il 26 febbraio e rimane aperta al pubblico fino a domenica.

Le opere raccontano la vita di 50 santi francescani. La visita della sindaca Proietti è anche un'opportunità per ragionare su possibili collaborazioni. "Turismo religioso significa valorizzare le bellezze artistiche - commenta Pieroni -, ma anche approfondire le tradizioni e i fattori culturali ancora vivi nelle nostre comunità". "Una bella opportunità quella dei centenari francescani per stringere un legame più vivo e formale tra le nostre realtà - afferma la Proietti -. Insieme potremo instaurare collaborazioni proficue". Collaborazioni già avviate con i "Cammini di San Francesco", da Rimini a La Verna, passando dal Titano e Assisi e intrecciandosi al Cammino del Santo Marino.

Un percorso spirituale, culturale e artistico, che rientra in un progetto di turismo religioso su cui il San Marino punta molto, e candidato come Itinerario Culturale Europeo. Riconoscimento che conferisce il Consiglio d'Europa. All'orizzonte anche la partecipazione a un terzo bando europeo per il turismo. "Queste Saint Francis' Ways - aggiunge Pietro Berti, responsabile Turismo religioso Segreteria Turismo - rappresentano un percorso a cui San Marino si può collegare con una leva artistica che è la mostra su San Francesco. Vogliamo rivalutare i collegamenti di un turismo religioso che possa poi portare anche a sviluppi e indotti anche su altri piani".

Nel video le interviste ad Andrea Pieroni (consigliere Regione Toscana), Stefania Proietti (sindaca di Assisi) e Pietro Berti (responsabile Turismo religioso Segreteria Turismo)

