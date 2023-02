Sisma in Turchia e Siria: Carità senza Confini avvia una raccolta fondi

Sisma in Turchia e Siria: Carità senza Confini avvia una raccolta fondi.

Prosegue l'impegno solidale di San Marino, in soccorso delle popolazioni colpite dal sisma. Carità senza Confini ha avviato una raccolta fondi per fornire gli aiuti più urgenti; e in seguito per implementare un progetto di ricostruzione dedicato alla scuola. Tutto ciò di concerto con la Croce Rossa sammarinese, e servendosi dei canali sicuri di Caritas. Per i versamenti, sui conti correnti di Carità senza Confini, sono stati indicati 3 IBAN.

CASSA DI RISPARMIO RSM - IBAN: SM 88 V 06067 09801 000010105851

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE - IBAN: SM 86 A 03034 09804 000040100038

BANCA DI SAN MARINO - IBAN: SM 56 V 08540 09802 000020105835

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: