Sisma Turchia e Siria: ecco dove donare a San Marino.

La Croce Rossa Sammarinese ringrazia la cittadinanza che con molta generosità sta inviando fondi per la campagna di aiuti alle vittime del terremoto in Turchia e Siria. Per chi volesse contribuire all’emergenza in corso si possono effettuare donazioni sui conti correnti della Croce Rossa Sammarinese aperti nei vari Istituti bancari Sammarinesi con la causale: “Terremoto in Turchia e Siria”. Ecco l'elenco:

Cassa di Risparmio di San Marino, Sede Centrale:

IBAN: SM38R 06067 09800 000120103446.

Banca di San Marino, Agenzia di Città:

IBAN: SM26A 08540 09801 000010100139.



Banca Agricola Commerciale, Fil. Dogana:

IBAN: SM50E 03034 09800 000060153596.



BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO, Sede di Città:

IBAN: SM86H 03287 09804 000040304328

Carità senza Confini ha avviato una raccolta fondi di concerto con la Croce Rossa sammarinese, e servendosi dei canali sicuri di Caritas. CLICCA QUI PER GLI IBAN



