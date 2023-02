Nel video l'intervento del Segretario alla Sanità Ciavatta.

Il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta è intervenuto per parlare degli aiuti a sostegno della popolazione turca e siriana duramente colpite dal sisma di lunedì. L'invito è a non disperdere gli aiuti in una miriade di iniziative.

