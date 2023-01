COVID Sistemi sanitari regionali a rischio crac, Donini: “Conseguenze catastrofiche” Negli USA continua a crescere la variante Kraken. Oms consiglia di tornare all'uso delle mascherine

Il sistema sanitario nazionale è a rischio crac. Raffaele Donini, assessore alla sanità dell'Emilia-Romagna e coordinatore della commissione salute delle Regioni, scrive ai ministri Schillaci e Giorgetti. Più che una lettera un grido d'allarme: chiede un intervento immediato, straordinario e strategico, in grado di proporre "soluzioni idonee ad affrontare nell'immediato carenza di personale sanitario e crisi finanziaria di cui, da ormai tre anni, versano i Sistemi Sanitari Regionali". Situazione che - avverte - potrà avere “conseguenze catastrofiche”.

Intanto, sul fronte della gestione Covid, la Romagna si adegua alle nuove disposizioni ministeriali, che hanno eliminato - per la gran parte dei positivi al virus - l’obbligo di tampone per l’uscita dall’isolamento di cinque giorni. Dal 16 gennaio cambiano gli orari del Drive Trough e vengono aperti ambulatori per i tamponi di guarigione riservati solo ad immunodepressi, operatori sanitari e positivi giunti dalla Cina, dove si contano ad oggi 900 milioni di casi, con le autorità sanitarie di Pechino che riferiscono di aver registrato quasi 60.000 decessi in un mese. Riguardo ai contagi, se da un lato diminuisce in Italia l'incidenza, dall'altra si registra un aumento della percentuale delle reinfezioni, che passa dal 21,6 al 23% e resta "ampiamente predominate" con oltre 9 casi su 10, la variante Omicron denominata BA.5.

Negli Usa, invece, continua a crescere la diffusione della sotto-variante Kraken, responsabile del 43% dei contagi e vicina superare Cerberus. Per il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie esiste 'una moderata probabilità' che 'diventi dominante' in Europa e causi 'un aumento sostanziale del numero di casi Covid entro i prossimi uno o due mesi'. Ma non ci sono segnali di una sua maggiore gravità. La guardia resta alta, con l'Oms che consiglia di tornare all'uso delle mascherine al chiuso e nei luoghi affollati.

