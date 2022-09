BORGO MAGGIORE Sit-in ai Tavolucci dopo il taglio di 52 alberi L'iniziativa è prevista dalle 12.30 alle 14.

Le Associazioni ambientaliste invitano a partecipare alla protesta per il taglio degli alberi a Borgo Maggiore, in località Tavolucci. Il Sit - in è previsto dalle 12.30 alle 14. Libera, in una nota, chiede la mobilitazione "per impedire che altri scempi ambientali vengano portati avanti e limitare l’arroganza del Segretario al Territorio che ‘ordina e dispone’. “Capisco la perplessità delle associazioni ambientaliste, ma un albero si ripianta, la vita delle persone no”. ha ribadito il segretario Stefano Canti, ricordando come l'abbattimento, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della rotatoria sperimentale, fosse stato autorizzato dal comitato tecnico scientifico, di cui le associazioni ambientaliste fanno parte. “Tanto più che la delibera del comitato prevede la ripiantumazione di 70 Alberi".

