Sito truffa con fake news riporta la grafica di RTV e coinvolge la Reggenza: segnalato alle Forze dell'ordine e ai legali della San Marino RTV

In queste ore è apparso sul web un sito che riprende la grafica del portale di San Marino RTV con una notizia falsa che coinvolge i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. Il link del sito, che si rifà al dominio sanmarinonewstoday.com, parla di una nuova piattaforma di investimento, la cui introduzione viene attribuita ai Capi di Stato sammarinesi, in collaborazione con importanti aziende italiane e invita a cliccare su un link in cui sono richiesti dei dati personali.

Una assoluta fake news ed un tentativo di truffa immediatamente segnalato alle Forze dell'Ordine e ai legali della San Marino RTV per procedere all'oscuramento del sito e a tutti gli accertamenti del caso per identificare i responsabili. L'invito è a non cliccare sul sito e sui link per evitare ogni rischio.