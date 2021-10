Situazione Covid stazionaria a San Marino. 2348 le vaccinazioni ai turisti

Sono 26 i positivi attivi a San Marino secondo quanto riportato dall'Iss. Un nuovo positivo rilevato nelle ultime 24 ore. Nessuna persona risulta guarita. Stabile la situazione in ospedale con tre ricoveri totali dei quali due in terapia intensiva. Sempre 91 i decessi dall'inizio della pandemia. Con la fine di settembre si conclude anche la campagna di vaccinazione rivolta ai turisti: 2348 le dosi somministrate a oltre 1200 persone, un grande risultato secondo l'Iss, che testimonia il lavoro fatto nel corso della battaglia vaccinale.

Gli arrivi sono stati da ogni parte del mondo: Europa in testa, con 36 Paesi, ma molti sono stati anche quelli provenienti da America e Asia. Qualcuno addirittura è arrivato dalla Nuova Zelanda e dal Madagascar, con un planisfero quasi completato. Anche sul fronte interno le vaccinazioni sono state positive: tra marzo e giugno sono stato vaccinati circa 20mila sammarinesi, e dopo sette mesi quasi l'80% delle persone è stato immunizzato: prossimamente inoltre potrebbe essere introdotta la terza dose per le categorie a rischio, un'ipotesi che si sta valutando per il futuro. Un piccolo neo, afferma il direttore Sergio Rabini, riguarda la vaccinazione dei frontalieri, in cui non sono invece arrivati i risultati sperati.

Nel video l'intervista a Sergio Rabini, Direttore sanitario dell'Iss



