Situazioni di disagio: sammarinese vive in roulotte a Fiorentino

Una roulotte ferma nel parcheggio di una palazzina a Fiorentino: è la nuova casa di un cittadino sammarinese. Una scena impensabile fino a poco tempo fa sul Titano dove le situazioni di disagio continuano ad aumentare. Basta visitare la palazzina di edilizia popolare di via Spolantini per venire a contatto con diverse storie di vita.









Le persone, alla vista della telecamera, si affacciano. Tutti vogliono parlare, ma nessuno vuole esporsi. Quello che raccontano i condomini è il loro vissuto e le loro paure: c'è chi è malato, ha una pensione ma sostiene di non riuscire a pagare l'affitto e teme di rimanere senza casa. C'è chi si sofferma sul degrado della zona, tra un'auto abbandonata per la morte del proprietario e la roulotte abitata da almeno due settimane. La presenza nel parcheggio ha creato dei malumori, portando uno degli condomini a rivolgersi alle istituzioni. La Giunta di Castello di Fiorentino si è attivata per fare le relative verifiche e cercare di risolvere. Intervenute anche le forze dell'ordine. A quanto si apprende, si tratta di una questione tra privati.

Il segretario di Stato con delega alla Cooperazione, Federico Pedini Amati, conferma che i casi di difficoltà sono in aumento. Spiega di aver approfondito personalmente tutte le storie di disagio segnalate. Aperto il confronto con le istituzioni sanitarie per dividere i casi economici da quelli legati a problemi di salute. Il Governo, annuncia Pedini Amati, dovrà intervenire quanto prima per rendere abitabili sette appartamenti da anni vuoti nella palazzina di Fiorentino. E una delle storie difficili del quartiere potrebbe trovare una soluzione, perché il Congresso ha da poco emesso una delibera per dare una casa a due persone in difficoltà.