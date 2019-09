SKills Training: confronto e formazione per i leader politici del futuro

L’obiettivo degli European Democrat Students (EDS), l'organizzazione studentesca del Partito Popolare Europeo, è quello di promuovere un’Europa libera, democratica e unita. Tra le attività svolte dal gruppo ci sono gli Skills Training: momenti di formazione per giovani leader politici e parlamentari di organizzazioni europee ed extra-europee. Quest'anno, grazie al lavoro dei Giovani Democristiani Sammarinesi, si stanno svolgendo per la prima volta a San Marino.

Dopo i momenti di formazione nel pomeriggio l'incontro con il Segretario di Stato Marco Podeschi e a seguire il gruppo è stato ricevuto, a Palazzo Pubblico, in udienza dai Capitani Reggenti. Iniziative come queste sono molto importanti per San Marino, evidenzia il Segretario del Partito Democratico Cristiano Sammarinese Gian Carlo Venturini.

Nel servizio le interviste a Carlo Giacomo Angrisano (Presidente EDS) - Lorenzo Bugli (Presidente GDC) - Gian Carlo Venturini (Segretario PDCS)