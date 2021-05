Sm4tc: una scuola primaria per 4300 bimbi in Malawi

Sm4tc: una scuola primaria per 4300 bimbi in Malawi.

L’Associazione San Marino for the Children onlus vuole realizzare la nuova scuola primaria “Graziani Graziana” nel villaggio di Mponda (Malawi). Un progetto che nasce grazie alla collaborazione della Fondazione Graziani Graziana, a cui sarà dedicata la struttura scolastica. La prima pietra nel 1943 grazie ai missionari Monfortani che avevano costruito una piccola scuola che ora, a causa della mancanza di manutenzione e di un numero sempre più elevato di studenti, è diventata inutilizzabile per i 4.300 studenti.

[Banner_Google_ADS]



Il progetto per il 2021 2022 prevede di ricostruire tutte le aule attualmente esistenti e realizzare altre nuove dieci aule scolastiche in aggiunta a quelle già esistenti. Verranno edificate strutture di contenimento per fermare le erosioni delle piogge africane e verrà realizzata una recinzione di chiusura che renderà la scuola un vero spazio educativo. Saranno costruite inoltre case per gli insegnanti e questo garantirà la supervisione di tutta la scuola ora lasciata a se stessa. Tutte le aule verranno dotate di banchi, panche e di materiale scolastico.







I più letti della settimana: