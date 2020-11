Come annunciato da Governo e Tesoreria di Banca Centrale, oggi è arrivato l'accredito del rimborso Igr sulla Smac Card dei soggetti beneficiari. L'importo è già visibile sull'apposita area clienti del sito www.sanmarinocard.sm e sull'app dedicata. In diversi ancora attendono l'sms di conferma sul telefono. Per chiarimenti è possibile contattare il numero verde 800220808 e l’indirizzo mail info@sanmarinocard.sm.