ULTIMO GIORNO SMaC: da domani inattiva la vecchia tessera, code a Gualdicciolo Solo le nuove tessere potranno essere utilizzate a San Marino

Ultimo giorno di validità per le vecchie SMaC a San Marino con scadenza ottobre 2022. Da domani solo le nuove tessere potranno essere utilizzate per gli sconti negli esercizi convenzionati a San Marino.

Stamattina in alcune agenzie bancarie e uffici postali sammarinesi, fra cui quelli di Gualdicciolo, sono state riscontrate lunghe code per la sostituzione. Per richiedere le nuove tessere nelle attività convenzionate è necessario presentare il "Modulo di Registrazione SMaC" compilato e versare la cifra di 15 euro.

Nell'Area Clienti del sito SMaC rimane attiva la sezione “Sostituzione SMaC Card" che consente ai titolari di verificare i dati registrati sulla card, di provvederne ad un eventuale aggiornamento e di scegliere dove effettuare la sostituzione.

