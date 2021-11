Smac: domani temporanea interruzione di servizio

Domani, lunedì' 22 novembre, saranno sospese tutte le funzionalità del Portale Smac dalle 8:30 alle 12:30 per il trasferimento del gestionale su un server della Pubblica Amministrazione. Lo comunica la Segreteria di Stato Finanze e Bilancio. Durante la mattinata sarà quindi impossibile accedere alle funzioni dell'app smac, sito web, numero verde, limitatamente alle sole funzioni automatizzate, attivazione e sostituzione della Smac presso gli istituti di credito e funzioni di registrazione operazioni con Pos web.

L'intervento non avrà invece alcun effetto sull'operatività dei Pos Smac sconto e fisco. Con questo trasferimento, spiega la Segreteria di Stato, non saranno più attive le attuali password di accesso al portale Smac; si dovranno quindi seguire le nuove procedure d'accesso disponibili sul sito www.sanmarinocard.sm. Lo spostamento del server consentirà di accedere al Portale Smac utilizzando unicamente il portale pa in cui sarà abilitato il nuovo servizio “Smac – Pubblica Amministrazione”.

Leggi la circolare