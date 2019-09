Smac: iniziati gli storni degli accrediti "a sorpresa"

Nel primo pomeriggio sono iniziati gli storni delle ricariche effettuate per errore sulla Smac di diversi sammarinesi. Sul sito ufficiale della San Marino Card in area clienti o sull'app della carta è possibile verificare se l'importo in eccesso è ancora accreditato o meno. Sulla vicenda è atteso a breve una posizione della Segreteria Finanze.