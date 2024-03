Small Countries Initiative: il meeting d’aggiornamento dei Piccoli Stati dell’OMS Europa

Meeting di aggiornamento per gli 11 Ministri della Sanità appartenenti ai Piccoli Stati d' Europa e nell'Oms. Il Segretario alla Sanità, presente con il Direttore dell’Authority Sanitaria, ha aggiornato gli Stati membri sui temi che verranno trattati al Global Summit dei Comitati di Bioetica, che si terrà dal 17 al 19 aprile, al Centro Congressi Kursaal, estendendo l'invito a partecipare. “In questi mesi di mandato, sono stati apportati alcuni fondamentali interventi - ha poi informato Mariella Mularoni -, lavorando per rendere più fruibili gli accessi agli ambulatori di cure primarie e investendo sulla nuova figura professionale sanitaria, quella dell’infermiere di comunità, con l’attivazione a breve di uno specifico corso universitario in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche”.