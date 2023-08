Smaltimento rifiuti: strategie e accordi per il futuro, dall'intesa con le Marche a Basilea Dopo l'adesione del Titano alla Convenzione di Basilea si potranno esportare senza necessità di singoli accordi

Quella dei rifiuti non è solo una questione interna al territorio: una volta raccolti e differenziati, devono essere smaltiti o recuperati. Un passaggio finale per il quale San Marino deve, in parte, avvalersi di impianti oltre confine. Fondamentali, allora, gli accordi con altri Paesi e Regioni per spedire fuori territorio i rifiuti. Proprio poco tempo fa il rinnovo dell'intesa con la Regione Marche, oggetto di delibera del Congresso di Stato del 25 luglio. Si tratta di un precedente accordo siglato nel 2013 e che ha già ottenuto, per il rinnovo, l'ok della Giunta Regionale a inizio luglio.

Prevede l'esportazione da San Marino di 3.100 tonnellate annue di rifiuti soggetti a smaltimento e che, quindi, terminano il loro ciclo, e di 5.000 tonnellate di rifiuti recuperabili. Per quelli nella cosiddetta “lista verde”, cioè meno inquinanti, non sono previsti limiti di peso. C'è poi un altro canale internazionale. Il 29 agosto entrerà in vigore la Convenzione di Basilea alla quale la Repubblica ha aderito. Potrà così spedire rifiuti verso tutti i Paesi che l'hanno ratificata senza dover sottoscrivere specifici accordi con gli Stati. Una novità interessante, spiegano le istituzioni, anche per le aziende che producono rifiuti e che potranno gestire direttamente le procedure di esportazione.

Tornando alla gestione in territorio, nelle scorse ore il richiamo del segretario di Stato con delega ai rapporti con Aass, Lonfernini, che dopo aver ricevuto solleciti e segnalazioni di insoddisfazione da parte degli utenti, ha convocato i responsabili del servizio di raccolta e le aziende appaltatrici, richiamando gli addetti ai lavori all'efficienza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: